Infortunio Inglese: salta Atalanta e Frosinone. Il comunicato

«Roberto Inglese, in seguito ad un contrasto subito nell’allenamento di giovedì, ha rimediato una severa distorsione tibio-peroneale alla caviglia sinistra. Nei prossimi giorni sosterrà alcune visite specialistiche per definire la situazione e scegliere l’iter di recupero da seguire»: questo il comunicato del Parma. Il giocatore dunque salterà l’Atalanta e anche la gara con il Frosinone.

Infortunio Inglese: salta Parma-Atalanta – 29 marzo, ore 11

Roberto Inglese salterà la prossima sfida del Parma contro l’Atalanta. L’attaccante gialloblù, bomber dei ducali, non è stato convocato da Mancini in Nazionale a causa di alcuni problemi fisici. Il giocatore non sarà a disposizione di Roberto D’Aversa per la gara contro la Dea a causa di un problema alla caviglia che già lo aveva costretto ad allenarsi a parte nei giorni scorsi. Infortunio Inglese: il centravanti non ci sarà contro l’Atalanta ed è a rischio anche per la sfida infrasettimanale contro il Frosinone. Situazione in evoluzione. Presto nuovi aggiornamenti.