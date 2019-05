Infortunio Insigne: il numero 24 è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà regolarmente a disposizione per la sfida con l’Inter

Buone notizie per Carlo Ancelotti in vista del match di domenica sera contro l’Inter. Lorenzo Insigne, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta di Castelvolturno. L’attaccante sarà convocato, dunque, per il match contro i nerazzurri ma dovrebbe partire dalla panchina.

In avanti Mertens al fianco di Milik, Younes partirà molto probabilmente dalla panchina. Un recupero importante per i partenopei che vogliono regalare l’ultima gioia ai propri tifosi al San Paolo.