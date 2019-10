Infortunio Joao Felix: brutta torsione della caviglia per il portoghese

L’Atletico Madrid trema: nella gara contro il Valencia, Joao Felix è uscito per un infortunio alla caviglia. Probabile una forte distorsione

L’Atletico Madrid trattiene il fiato. Joao Felix è stato costretto ad uscire durante la partita contro il Valencia. Il classe 1999 si è fermato al 79 dopo un contrasto con Dani Parejo. L’ex Benfica ha immediatamente chiesto i soccorsi, ma non è riuscito a rimanere in campo lasciando i suoi in 10, visto che Simeone aveva già terminato i cambi. Questo il comunicato del club biancorosso.

«Joao Felix ha dovuto lasciare il campo per una forte torsione alla caviglia sinistra. Si faranno gli esami specifici nei prossimi giorni»