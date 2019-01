Infortunio Juan Jesus, lesione del menisco per il difensore della Roma durante la sfida alla Virtus Entella in Coppa Italia

La Roma perde Juan Jesus, ma con ogni probabilità per meno tempo rispetto alle sensazioni iniziali. Il difensore brasiliano, infatti, durante la sfida alla Virtus Entella di Coppa Italia si era accasciato a terra dolorante. Una gestualità che ha fatto temere un grave infortunio, ma gli esami strumentali del giorno seguente hanno evidenziato “solo” una lesione del menisco interno.

Per il centrale giallorosso, dunque, i tempi di recupero non dovrebbero risultare eccessivamente lunghi. E Di Francesco già nelle prossime settimane potrà riabbracciare il difensore centrale e valutarne l’impiego in campo.