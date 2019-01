Infortunio Khedira: problema al ginocchio, cambio di formazione per Allegri

Infortunio Khedira: a poche ore dal fischio d’inizio del match contro il Chievo, il tedesco si è di nuovo fermato per un problema al ginocchio

Nuova tegola per Allegri. Il tecnico bianconero, con ogni probabilità, dovrà rinunciare Sami Khedira. Il tedesco si è nuovamente fermato per un problema al ginocchio. Non ce la farà a giocare dal primo minuto, è da capire se andrà in tribuna o almeno in panchina. Ma Allegri è costretto a fare un cambio nella formazione: al suo posto è pronto Douglas Costa, che così può ritrovarsi titolare contro il Chievo. Il modulo può essere un 4-3-3 con Bernardeschi mezzala o un 4-4-2 con l’ex Fiorentina e il brasiliano sugli esterni.