Infortunio Koulibaly, rientro anticipato? Cosa filtra da Napoili

Kalidou Koulibaly potrebbe fare ritorno addirittura per le ultime gare della stagione in corso: ecco cosa filtra da Napoli sul difensore

Kalidou Koulibaly potrebbe regalare un sorriso a Gennaro Gattuso in questo finale di stagione: il difensore senegalese, infatti, potrebbe ritornare in campo per le ultimissime gare della stagione grazie al suo massaggiatore in arrivo dalla Francia.

Lo svela Caiazzo, giornalista del quotidiano Il Roma, che dà una speranza ai tifosi azzurri in vista delle decisive gare per il piazzamento Champions.