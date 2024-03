Infortunio Luvumbo: niente Salernitana; Oristanio recupera?

Infortunio Luvumbo, l’attaccante del Cagliari non ci sarà per la sfida contro la Salernitana, ma i rossoblù ritrovano Orsitanio

Il Cagliari di Claudio Ranieri si avvicina allo scontro salvezza contro la Salernitana con diverse assenze per infortunio fra i propri ranghi: l’ultima, in ordine cronologico, è quella di Zito Luvumbo. Il calciatore angolano è uscito alla mezz’ora del primo tempo nel match vittorioso contro l’Empoli. Nel nuovo scontro salvezza contro la Salernitana, Luvumbo non ci sarà.

E Gaetano Oristanio? Il talento scuola Inter classe 2002 non è entrato nella gara del Castellani, destando qualche dubbio e incertezza sulle sue condizioni fisiche. Come riportano le colonne odierne de La Gazzetta dello Sport, la speranza di mister Ranieri è il pieno recupero di Gaetano Oristanio che a Empoli è rimasto in panchina per essere al meglio proprio per lo scontro con la squadra di Fabio Liverani.

