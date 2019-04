Infortunio Magnani: al 36′ del primo tempo rimane a terra per un problema alla caviglia destra. De Zerbi lo sostituisce nella ripresa

Arriva un cambio probabilmente precauzionale per De Zerbi. L’allenatore del Sassuolo ha sostituito all’inizio del secondo tempo il difensore Giangiacomo Magnani per Peluso. Il difensore era rimasto a terra per un problema alla caviglia al 36′ del primo tempo, ma sembrava poter continuare. Evidentemente negli spogliatoi il problema è sembrato più grave del previsto con l’allenatore che, anche precauzionalmente, ha scelto di sostituire il difensore.