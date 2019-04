Infortunio Maietta: problemi muscolari per lui, Andreazzoli costretto al cambio, Rasmussen al suo posto

Al 15′ del primo tempo già la prima sostituzione per l’Empoli. E’ un cambio obbligato quello per Andreazzoli, che deve sostituire l’infortunato Maietta per Rasmussen. L’ex Bologna si è accasciato a terra a causa di un dolore muscolare al flessore della coscia sinistra e non è riuscito a continuare. Troppo dolore per il difensore, che ha lasciato il posto proprio a Rasmussen.