Infortunio Malinovskyi: come confermato dallo stesso Gasperini in conferenza stampa, l’ucraino non sarà a disposizione per la Samp

Malinovskyi si è fermato durante l’allenamento di giovedì e non sarà a disposizione per la partita di Marassi contro la Sampdoria. Questo l’annuncio di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa.

Il centrocampista ucraino non prenderà parte alla trasferta ligure e si aggiunge alla lunga lista di indisponibili della Dea.