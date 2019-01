Infortunio Mandzukic, un problema ai flessori della coscia sinistra ferma l’attaccante della Juventus: Supercoppa a rischio

Mario Mandzukic si ferma. A due giorni dalla gara contro il Bologna in Coppa Italia, l’attaccante della Juventus ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra nell’allenamento odierno. Per tale motivo, il croato salterà sicuramente la prossima sfida e forse anche la Supercoppa italiana contro il Milan, in scena a Jedda per il 16 gennaio. Ecco il comunicato del club bianconero: «tra due giorni si torna in campo. Sul campo di gara almeno, perché su quello di allenamento la Juventus lavora già da martedì, in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia che sabato sera la vedrà in trasferta a Bologna. Questa mattina i bianconeri si sono dedicati a esercizi di tecnica e alla tattica da replicare allo stadio Dall’Ara. Durante la seduta Mario Mandzukic ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra la cui entità dovrà essere valutata». Nelle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti.