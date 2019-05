Infortunio Manolas: il greco ha sofferto una distorsione alla caviglia e potrebbe non essere a disposiziine per Sassuolo-Roma.

Kostas Manolas potrebbe saltare Sassuolo-Roma per un problema alla caviglia. Come riporta ‘Roma TV‘ il centrale giallorosso ha subito una distorsione alla caviglia in allenamento ed è uscito malconcio dal campo.

Ranieri dovrà quindi verificare le condizioni del greco in vista della trasferta contro il Sassuolo. In caso di forfait, pronto Juan Jesus al centro della difesa.