Nuovo ko per il giocatore dello Zenit. Infortunio Marchisio: il giocatore si è nuovamente operato al ginocchio. Le ultime

Nuovo problema fisico per Claudio Marchisio. Il giocatore che ha lasciato la Juventus per lo Zenit San Pietroburgo, ha giocato 15 gare con il club russo per un totale di 743 minuti. Colpa anche di diversi infortuni che ne hanno condizionato l’annata. Il giocatore è stato costretto nuovamente ad operarsi al ginocchio e ha informato i suoi followers sui social. Infortunio Marchisio: ecco il messaggio del Principino.

Ecco le parole di Marchisio che chiude il post con l’emoticon del sorriso: «Far parte del gioco significa mettere in conto gli infortuni. Continuare a farne parte significa rialzarti ogni volta e dimostrarti più forte degli incidenti di percorso anche questa volta mi rialzerò, perché ho ancora voglia di far parte del gioco. Perché il vostro affetto rende tutto più semplice e soprattutto perché, operata anche questa, le ginocchia sono finite».