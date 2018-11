Infortunio Meret, altra infiammazione al braccio: rientro con l’anno nuovo?

Infortunio Meret, non si placa la sfortuna del portiere del Napoli. Il riacutizzarsi di un problema alla spalla potrebbe far slittare il suo rientro

Torna o non torna: questo è il problema. L’avventura di Alex Meret a Napoli continua a essere un vero e proprio dramma shakespeariano. L’intervento all’ulna del braccio sinistro sembrava completamente assorbito, e il portierino ex Spal aveva già ricominciato a parare. Il rientro sembrava vicino ma a quanto pare i tempi potrebbero allungarsi. Meret non ha infatti partecipato all’amichevole di Castel Volturno tra Napoli A e Napoli B, ultimo allenamento prima dei tre giorni di pausa concessi da Ancelotti in vista della sfida con il Chievo. Il motivo? Un nuovo percorso di recupero.

Sembra infatti che il classe ’97 abbia sentito fastidio alla spalla del braccio sinistro, lo stesso che l’aveva tenuto in panchina un anno fa con gli estensi. A Meret è stato consigliato un lavoro di potenziamento, per evitare il riacutizzarsi continuo di questo problema. Per questo, i tempi si allungano. Dal rientro previsto a metà novembre, il portiere potrebbe non rivedere il campo anche fino a gennaio. A Napoli si augurano il meglio, ma la situazione non sembra affatto semplice.