Infortunio Messi, ricaduta per l’argentino del Barcellona: ecco quanto dovrà ancora restare fuori la Pulce

Brutte notizie per Messi. E, dunque, per il Barcellona. L’argentino non ha infatti smaltito l’infortunio al polpaccio accusato ad inizio mese. E, anzi, ha patito una ricaduta.

Dopo gli accertamenti del caso, è trapelato che la Pulga dovrà restare ai box per un altro mese. Saltando non soltanto diverse sfide nella Liga ma anche i primi appuntamenti di Champions League.