Infortunio Milik: l’attaccane del Napoli si cura in Polonia

Da un mese Milik è fermo per un infortunio all’anca. Il polacco si sta curando in patria, ma presto tornerà in Italia

Milik è fermo ai box ormai da un mese. L’attaccante polacco ha un fastidio all’anca e per questo motivo ha dovuto saltare le gare contro Fiorentina e Juve. Attualmente, come spiega la Repubblica, il giocatore è in Polonia. Il Napoli l’ha infatti autorizzato a curarsi a Varsavia, da un fisioterapista di fiducia, nella speranza che l’infortunio rientri presto.

Il giocatore sarà però presto in Italia: domani sarà a Castel Volturno per continuare in azzurro le cure. Possibile che riesca a recuperare per la gara con la Sampdoria.