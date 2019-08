Infortunio Milik, risentimento muscolare per l’attaccante del Napoli durante il riscaldamento pre-Barcellona

Il 4-0 incassato dal Barcellona nell’ultima amichevole americana prima dell’esordio in campionato non è l’unica nota stonata in casa Napoli. Nel riscaldamento prima della sfida ai blaugrana, infatti, Ancelotti ha perso per infortunio Milik.

L’attaccante polacco sarebbe dovuto partire titolare nel 4-2-3-1 del tecnico di Reggiolo, ma ha patito un risentimento muscolare la cui entità verrà valutata nelle prossime ore. Al suo posto è sceso in campo Mertens, per lui si attendono novità.