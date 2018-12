Infortunio Miranda, out in Chievo Verona-Inter

Il difensore dell’Inter non sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Infortunio Miranda: out per Chievo Verona-Inter

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa a poco più di 24 ore dalla gara di Verona contro il Chievo e ha annunciato il forfait, quasi certo, di Joao Miranda. Problema muscolare per il difensore brasiliano, al centro di numerose voci di mercato nell’ultimo periodo. Joao potrebbe andare via a gennaio ma avrebbe potuto collezionare minuti importanti da qui al termine del girone d’andata. Spalletti non si è sbilanciato sul recupero ma quasi certamente il brasiliano non ci sarà a Verona. Infortunio Miranda, ecco le parole di Spalletti: «Dalbert si è allenato e ha fatto bene negli ultimi allenamenti ed è dentro le convocazioni, Miranda ha un problema muscolare e quasi sicuramente non ci sarà».