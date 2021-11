Infortunio Neymar, distorsione alla caviglia: si teme lungo stop

Infortunio Neymar, il brasiliano ha rimediato una forte distorsione alla caviglia sinistra: potrebbe stare fuori molto

Brutte notizie in casa Psg. I parigini hanno vinto oggi per 3-1 contro il Saint-Etienne, allungando il loro vantaggio in classifica sulla seconda, ma devono fare i conti con il brutto infortunio di Neymar.

Il brasiliano ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra in uno scontro di gioco e potrebbe stare fuori dai campi per molto tempo.