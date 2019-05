Infortunio Neymar, l’attaccante del Psg ha rimediato un duro colpo al ginocchio nel corso dell’allenamento col Brasile: le sue condizioni

Un brutto colpo al ginocchio sinistro nel corso dell’allenamento col Brasile, ha fatto temere il peggio per Neymar. L’attaccante del Psg, nella giornata di ieri, era uscito dal campo dolorante. Tuttavia, le sue condizioni non preoccupano.

Dagli esami strumentali svolti attraverso una risonanza magnetica, non sono emerse problematiche. A causa del dolore, però l’attaccante rimarrà sotto trattamento e osservazione. Non è dunque in discussione la sua partecipazione alla prossima Copa America.