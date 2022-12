Infortunio Origi, le sue condizioni preoccupano Pioli

Divock Origi potrebbe saltare la partita contro la Salernitana al rientro dopo la sosta, il suo infortunio preoccupa il Milan

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga potrebbe restare ai box per almeno un paio di settimane. Ecco dunque che torna il rebus per l’attacco in vista del 4 gennaio, ad oggi probabile sia Rebic la prima punta rossonera.