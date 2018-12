Infortunio Ounas, non convocato per Atalanta-Napoli: le sue condizioni

Infortunio Ounas, si fa male il calciatore del Napoli e salta la trasferta con l’Atalanta: nei 22 convocati si rivede però Albiol

Infortunio Ounas, problemi in fase offensiva per il Napoli di Carlo Ancelotti. Il tecnico dovrà fare a meno del proprio esterno per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Domani sera la sfida che i partenopei affronteranno contro la formazione allenata da Gian Piero Gasperini per la giornata numero 14 del campionato italiano di Serie A. Problemi per Ounas, il calciatore non sarà a disposizione per la partita di domani ed è stato escluso dalla lista dei 22 convocati per la gara dell’Atleti Azzurri d’Italia.

Questi i 22 convocati da Ancelotti per la sfida di Bergamo. Ounas non ci sarà per aver riportato un leggero affaticamento muscolare nella seduta odierna. C’è, invece, il ritorno di Raul Albiol al centro della difesa, l’ex Real ha lavorato insieme al resto dal gruppo ed è tra i 22 convocati: Ospina, Karnezis, Meret, Albiol, Malcuit, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Younes, Fabian Ruiz, Diawara, Hamsik, Rog, Callejon, Insigne, Mertens, Milik.