Infortunio Paquetà: contrattura ai flessori, escluse lesioni muscolari

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Paquetà nella giornata di oggi hanno escluso lesioni muscolari

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo. Il problema al flessore della coscia sinistra per Paquetà sembra meno grave del previsto. Il brasiliano già da domenica aveva iniziato le prime cure del caso proprio a Milanello e oggi è arrivato il risultato degli esami effettuati in mattinata.

Come appreso dalla redazione di Calcionews24, gli esami strumentali hanno escluso lesioni al flessore della coscia sinistra. Per Paquetà si tratta solo di una contrattura muscolare. Per la trasferta di Torino non ci sarà ma potrebbe tornare per la sfida casalinga alla Fiorentina.