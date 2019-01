Infortunio Pavoletti, l’attaccante del Cagliari ha rimediato una contusione al ginocchio destro nella gara contro l’Atalanta: Empoli a rischio

Nella gara di Coppa Italia tra Atalanta e Cagliari, giocata domenica pomeriggio, l’attaccante rossoblù Pavoletti è stato fermato da una contusione al ginocchio destro che l’ha costretto a lasciare il campo al 67’. Per questo motivo, il calciatore ha riposato nella giornata di oggi e non ha partecipato all’allenamento pomeridiano. Il Cagliari, contro l’Empoli, potrebbe dunque esser costretto a scendere in campo con Farias e Joao Pedro, mentre il nuovo arrivato Birsa agirebbe alle loro spalle. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.