Infortunio Pavoletti, il centravanti del Cagliari ha accusato un problema fisico durante il riscaldamento: out con la Roma

Brutte notizie per il Cagliari di Maran. Dopo il brutto infortunio di Castro, che lo terrà fuori fino a fine stagione, e la squalifica di Barella, i rossoblù dovranno fare a meno anche di Pavoletti per la sfida delle 18 contro la Roma. Infatti, durante il riscaldamento del pre-partita, l’attaccante del Cagliari ha fatto una smorfia di dolore che lascia intendere un problema fisico. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il centravanti rossoblù non dovrebbe scendere in campo. Sarà infatti in panchina contro la Roma. Non si sa ancora l’entità dell’infortunio, se ne riparlerà nei prossimi aggiornamenti.