Infortunio Pinamonti: contusione con l’Under 21, le ultime

Andrea Pinamonti si è fermato a causa di una contusione rimediata nel match giocato con l’Under 21: allenamento saltato

Mister Andreazzoli potrebbe fare a meno di una preziosa pedina nel suo scacchiere per un paio di partite. Andrea Pinamonti ha rimediato infatti una contusione in Under 21 che gli ha impedito di svolgere la regolare seduta di allenamento odierna.

La situazione del giocatore verrà costantemente monitorata riguardo i tempi di recupero: il problema pare essere grave, ma lo staff medico rossoblù deciderà nelle prossime ore se potrà scendere in campo alla ripresa del campionato.