Infortunio Quagliarella, un problema alla coscia destra costringe il blucerchiato ad uscire per far spazio a Kownacki in Samp-Milan

Al 95′ della sfida tra Sampdoria e Milan, nel primo tempo supplementare, Quagliarella ha alzato bandiera bianca ed è uscito per dar spazio a Kownacki. L’attaccante blucerchiato ha accusato un problema alla coscia destra che l’ha costretto ad uscire dal campo prima del fischio finale. Non si conosce ancora l’entità del problema muscolare, ma non sembra preoccupare la dirigenza della Sampdoria. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.