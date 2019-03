Infortunio Radu: il romeno non recupera per l’Inter, il problema alla caviglia ancora non è smaltito del tutto

Stefan Radu va verso il forfait per Inter-Lazio. Il difensore biancoceleste ha provato in allenamento ma la caviglia fa ancora male. Dopo la distorsione rimediata una settimana fa nell’amichevole contro la Primavera oggi ha fatto un provino ma il suo rientro anticipato negli spogliatoi lascia presagire l’assenza. Nella rifinitura di domani proverà nuovamente ma ormai Inzaghi è orientato a non farlo giocare. Al suo posto ci sarà Bastos accanto ad Acerbi e uno tra Wallace e Luiz Felipe.