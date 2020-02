Infortunio Romero: distorsione al ginocchio per il difensore

Infortunio Romero: brutte notizie per Davide Nicola. Secondo quanto riporta il Secolo XIX il difensore salterà il Bologna

Brutte notizie per Davide Nicola. Come riporta il Secolo XIX, il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di Christian Romero per la sfida al Bologna.

Il motivo del forfait del difensore è riconducibile ad una distorsione al ginocchio che si è procurato nella sfida di Bergamo. Il centrale argentino verrà monitorato costantemente dallo staff sanitario e sta dando segnali di miglioramento.