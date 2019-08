Infortunio Sané: il giocatore del Manchester City sarà operato

Il Manchester City con un comunicato annuncia che Leroy Sané ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Pessime le notizie per i Citizens dal responso dei medici, dopo l’infortunio accusato nei primi minuti della Community Shield. Il City ha aggiunto che Sané sarà sottoposto ad un intervento chirurgico la prossima settimana.

Leroy Sane immediately grabs the right knee, signaling an injury. #FCBayern [@altobelli13] pic.twitter.com/JLmy5JDpaw

— Home Bayern (@_HomeBayern) August 4, 2019