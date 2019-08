Infortunio Sensi: le condizioni del centrocampista dell’Inter

Problemi fisici per Sensi dietro alla sostituzione nel corso della sfida dell’Inter contro il Lecce: possibile infortunio per il n°12?

Stefano Sensi lascia il campo al minuto 72 di Inter-Lecce. Il giocatore ha abbandonato il rettangolo verde dopo un contrasto, toccandosi l’adduttore.

Si spera che non si tratti di un infortunio per il centrocampista, andato in gol questa sera sotto gli occhi di San Siro.