Infortunio Suso: out in Coppa Italia, può tornare col Genoa

Lo spagnolo ko per un problema al pube. Infortunio Suso: l’attaccante potrebbe saltare la gara di Coppa Italia con la Sampdoria

Suso ancora ko? Il calciatore del Milan, espulso nell’ultima giornata di campionato contro la Spal, salterà sicuramente la sfida di Supercoppa contro la Juventus, causa squalifica. Rino Gattuso rischia di non avere Suso a disposizione neanche domani, nella sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Infortunio Suso: problemi al pube per il giocatore spagnolo. Secondo Sky sport, il giocatore ha avvertito un nuovo dolore, il riacutizzarsi del vecchio problema al pube che lo affligge da un po’ di settimane e , quasi sicuramente, salterà la gara di Coppa Italia e proverà a tornare al 100% per la gara di campionato contro il Genoa, lunedì 21.