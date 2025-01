Infortunio Tutino, si ferma l’attaccante della Sampdoria. Ecco quale potrebbe essere il problema, le ultime sul blucerchiato

Brutto stop per Gennaro Tutino in Sampdoria-Cesena. L’attaccante, infatti, è stato costretto al cambio pochi minuti dopo il suo ingresso nel secondo tempo, lasciando il campo in barella per un problema che, dalle prime sensazioni, sembra essere grave.

Il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del problema, che secondo Il Secolo XIX potrebbe essere qualcosa di grave che coinvolge, peraltro, il tendine sinistro. Vedremo se queste indiscrezioni troveranno conferma e quante sfide di Serie B sarà costretto a saltare l’ex attaccante del Cosenza.