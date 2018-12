Infortunio Under: il turco si ferma in allenamento

Infortunio Under: nuovo problema per la Roma di Di Francesco che con molta probabilità dovrà rinunciare anche al turco per la sfida di domani

Brutta tegola per Di Francesco a meno di 24 ore dalla sfida con l’Inter. In allenamento si è fermato anche Cengiz Under: l’attaccante turco si è fermato a causa di un problema muscolare alla vigilia della fondamentale sfida casalinga contro l’Inter, in programma domani all’Olimpico. Defezione non da poco che si aggiunge a quelle degli ultimi giorni che hanno messo fuori uso Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko, De Rossi.