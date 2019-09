Infortunio Zappacosta: niente Lazio Roma dal 1′ per il terzino

Infortunio nel riscaldamento per Zappacosta: il nuovo terzino della Roma costretto al forfait per il derby contro la Lazio. Le ultime

Doccia fredda per Fonseca: infortunio nel riscaldamento per Zappacosta. Il laterale difensivo giallorosso non partirà dal 1′ nello scacchiere del portoghese per il derby contro la Lazio.

Giocatore fermato da problemi al polpaccio: Florenzi abbassato sulla linea difensiva, spazio a Kluivert per l’attacco della Roma. Si attende un report medico dettagliato per capire se sarà costretto a un periodo di stop.