Il 30 luglio 1966 l’Inghilterra sconfiggeva la Germania Ovest nella finalissima Mondiale. È il primo e finora unico titolo degli inglesi

Il 30 luglio 1966 andava in scena la finalissima della Coppa del Mondo tra Inghilterra e la Germania Ovest. Il teatro dello scontro fu uno degli stadi più belli della storia del calcio, ovvero Wembley. A trionfare furono di padroni di casa per 4-2, per quello che rimane tuttora l’unico titolo mondiale vinto dagli inglesi.

A consegnare l’allora Coppa Rimet nelle mani del capitano Bobby Moore fu la quarantenne regina Elisabetta. La gara si conclusa sul punteggio di 2-2 nei tempi regolamentari, venne decisa solamente nei supplementari grazie alle marcatura di Hurst (autore di una tripletta complessiva) e Peters.