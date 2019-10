Inghilterra: l’importanza di Sterling per Southgate

Sterling è determinante tanto per il Manchester City quanto per la Nazionale. Southgate si affida ai suoi gol

Da quando ha iniziato ad essere allenato da Guardiola, la pericolosità offensiva di Sterling è cresciuta drasticamente. L’attaccante del Manchester City è diventato letale anche in Nazionale, come sta dimostrando in questi gironi di qualificazione per Euro 2020.

Le statistiche dimostrano la sua influenza. Sterling è coinvolto, tra gol e assist, in 2.1 reti che l’Inghilterra realizza a partita. Molte speranze di Southgate passano su di lui.