Dove vedere Inghilterra-Spagna, prima partita del Gruppo 4 Divisione A della Nations League 2018/2019, in diretta tv e streaming

Inghilterra-Spagna è la partita valida per la Nations League 2018/2019 in programma sabato 8 settembre 2018 a Wembley alle ore 20.45. Una partita del fascino inestimabile, che oppone i semifinalisti di Russia 2018 alla Spagna, che deve risollevarsi dopo un Mondiale decisamente deludente. I favori del pronostico pendono verso Londra, dove il fortino di uno stadio iconico come quello di Wembley potrebbe sospingere con forza i padroni di casa a dispetto della nuova selezione spagnola targata Luis Enrique.

Inghilterra-Spagna sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle frequenze in digitale terrestre di Canale 5, emittente che ha acquisito i diritti della Nations League per tutte le partite che non riguarderanno l’Italia (le cui gare saranno come sempre trasmesse invece in chiaro dalla Rai). L’incontro sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app ed il sito Mediaset Play, sul sito di Sport Mediaset e di Canale 5.

Inghilterra-Spagna, le probabili formazioni

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Maguire, Stones, Gomez; Trippier, Delph, Dier, Loftus-Cheek, Rose; Kane, Rashford. Allenatore: Southgate

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Caravajal, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Marcos Alonso; Sergi Busquets, Thiago, Saul; Isco, Diego Costa, Asensio. Allenatore: Luis Enrique