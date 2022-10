Iniesta rivela: «Vorrei tornare al Barcellona, non so ancora in che veste»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Andres Iniesta ha parlato anche di ambizioni personali. Dopo l’esperienza in Giappone possibile un ritorno al Barcellona

Le ambizioni per il futuro di Iniesta:

FUTURO – “Rimarrò in Giappone per un altro anno e poi vedremo. Mi piacerebbe tornare al Barça, è casa mia, ma ancora non so in che veste: allenatore, direttore sportivo o qualcosa del genere. In ogni caso, la prima cosa che devo fare è allenarmi; per ora, mi vedo ancora un giocatore”.

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI