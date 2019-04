Resta spinosa la situazione di Lorenzo Insigne al Napoli: per l’attaccante, che vive quasi da separato in casa, non mancherebbero offerte, ma il suo prezzo resta fissato a 100 milioni

Lorenzo Insigne sembra sempre più lontano dal Napoli: come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante azzurro di fatto vive una situazione da vero e proprio separato in casa attualmente perché non si sentirerebbe più al centro del progetto. Non solo, i contrasti con Carlo Ancelotti e con buona parte dell’ambiente partenopeo, che lo ha duramente contestato negli ultimi tempi, potrebbero indurlo da qui alla fine della stagione a prendere la decisione definitiva di andare via (sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan).

In tal senso di attende ancora una mossa del suo agente, Mino Raiola. Il procuratore italo-olandese per il momento non avrebbe ancora mosso un passo deciso: sarà il Napoli a dover scoprire per primo le carte in vista dell’estate. In teoria Insigne ad oggi resta incedibile, ma non è escluso possa esserci l’eventualità di una cessione al prezzo giusto. Quale? Dall’entourage di Aurelio De Laurentiis fanno sapere che sono già state rifiutate per l’attaccante alcune offerte da circa 70 milioni di euro. L’impressione è che al momento il patron azzurro non voglia smuoversi dalla valutazione data tempo fa: 100 milioni di euro.