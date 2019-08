Insulti razzisti a Pogba dopo il rigore sbagliato: United infuriato – FOTO

Brutto episodio di razzismo in Premier League. I tifosi dello United hanno insultato Paul Pogba con epiteti a stampo razzista dopo il rigore sbagliato contro il Wolverhampton.

Dura replica del Manchester United, che attraverso una nota ufficiale fa sapere che quei tifosi non rispecchiano lo stile del club, fatto di unità ed eguaglianza, e che presto troverà i colpevoli d questo ennesimo disgustoso episodio di razzismo.

BREAKING: Manchester United say they are 'disgusted' by the racial abuse aimed at Paul Pogba on social media after last night's draw at Wolves.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 20, 2019