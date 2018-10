Inter, 5ª vittoria consecutiva: è record per Spalletti

L’Inter ha conquistato 5 vittorie consecutive: mai aveva fatto meglio da quando Spalletti siede in panchina

La vittoria con il Psv porta in dote il primato del girone, per certi versi inaspettato dopo il sorteggio in uno dei gruppi della morte con Barcellona e Tottenham e permette all’Inter di conquistare la 5ª vittoria consecutiva. Tutto è iniziato proprio in Champions League, contro il Tottenham. Il successo in rimonta a San Siro, con i gol di Icardi e Vecino, ha permesso ai nerazzurri di vincere la gara con gli Spurs e di candidarsi a ruolo di antagonista principale del Barcellona.

Numeri importanti per l’Inter di Spalletti che mai aveva vinto 5 partite di fila (3 in campionato e 2 in Champions League) da quando siede sulla panchina nerazzurra. Inoltre i nerazzurri hanno tentato 17 conclusioni verso la porta avversaria, solo nel primo tempo: un record per i meneghini in Champions. «Quando riceviamo troppi complimenti, a me scatta l’allarme rosso. Noi dobbiamo rimanere con la vo­glia di metterci tutto partendo da sfavoriti. Aspettavamo que­ste partite da sette anni, vanno affrontate con l’amore represso dei nostri tifosi in questo lungo periodo» ha detto l’allenatore, provando a fare da pompiere. Un po’ come dire: l’entusiasmo è positivo ma non bisogna esagerare.