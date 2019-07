Inter, affondo per Lukaku: Falcao, Cavani e Leao le alternative

I nerazzurri non mollano il belga, consapevoli delle tantissime difficoltà per convincere il Manchester United a cederlo

Per questo all’Inter lavorano per un piano B. Nei giorni avevamo raccontato di Falcao, il centravanti colombiano del Monaco. Con lui c’erano già stati dei contatti in primavera. Piace ad Antonio Conte e ha le caratteristiche giuste per potersi ambientare in Italia. Però, Beppe Marotta sta pensando anche a Cavani del Psg.

In orbita Inter anche il giovane bomber del Lille, Rafael Leao. Il club di viale Liberazione non è l’unico a corteggiarlo. Leao ha molti estimatori in giro per l’Europa, soprattutto in Inghilterra: Arsenal, Everton, Newcastle e Tottenham. Il suo costo si aggira attorno ai 40 milioni di euro.