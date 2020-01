Inter, ag. Lazaro: «Nessun accordo con il Newcastle. Ci sono altri club»

L’agente di Lazaro dell’Inter conferma le voci sul Newcastle: «Ma non c’è ancora l’accordo. Ci sono anche altre squadre»

L’Inter è una delle squadre più attive sul mercato. Oltre ai movimenti in entrata, la dirigenza nerazzurra dovrà risolvere alcune situazioni legate agli esuberi. Su tutte, quella di Valentino Lazaro, arrivato in estate dall’Hertha Berlino e in trattativa col Newcastle.

«Ieri ero a Newcastle, abbiamo parlato, ma ancora non abbiamo raggiunto un accordo. Futuro di Lazaro? Vedremo cosa succede in questi giorni. Non c’è solo il club inglese, ci sono anche altre opzioni», ha concluso l’agente di Lazaro ai microfoni di fcinter1908.it.