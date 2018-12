L’agente del giocatore del Real Madrid, Marco Asensio, ha parlato della possibilità del suo assistito di trasferirsi all’Inter

L’agente di Marco Asensio, Horacio Gaggioli, ha parlato dell’interesse dell’Inter nei confronti del centrocampista offensivo del Real Madrid. Ecco le parole sul possibile approdo del suo assistito in nerazzurro:«È un orgoglio che un club come l’Inter possa interessarsi a Marco. Non so se sia vero, ma per il momento il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare il Madrid».