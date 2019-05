Inter, agente Brozovic: «Milano casa sua, ma non è del tutto felice…»

L’agente di Brozovic ha fatto il bilancio della stagione del centrocampista dell’Inter. ecco le sue dichiarazioni sul croato

Miroslav Bicanic, agente di Marcelo Brozovic, ha commentato l’esperienza del proprio assistito con la maglia dell’Inter.

Ecco le sue parole sul croato, riportate da FCINTER1908:«A Milano si sente come a casa sua. Non è del tutto felice perché non ha ancora vinto un trofeo. La qualificazione alla Champions League è stato un importante obiettivo, ma un club come l’Inter merita di vincere trofei».