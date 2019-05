Inter, l’agente di Tagliafico: «Rimane all’Ajax ma l’Inter gli piacerebbe»

Il terzino argentino dell’Ajax, Nicolàs Tagliafico, è stato accostato con insistenza all’Inter nelle ultime ore. Ecco le parole dell’agente

L’Inter è alla ricerca del profilo giusto per rinforzare le corsie esterne e se il nome di Mattia Darmian non è mai tramontato, ora si fa largo con insistenza quello di Nicolàs Tagliafico. Sulla questione è intervenuto Ricardo Schlieper, suo agente, si è concesso ai microfoni di ‘passioneinter.com’ per fare il punto sulla trattativa. Di seguito le sue parole.

«Quest’estate non lascerà l’Ajax. Abbiamo preso un impegno con loro oltre ad aver firmato il rinnovo: nella stagione 2019/20 Nicolas resta all’Ajax. Inter? No, non ci sono mai stati contatti. Ovviamente l’Inter è un grande club, importante. Per il futuro potrebbe essere un’ipotesi da scegliere con grande piacere».