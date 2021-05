Inter, Allegri a cena con Zhang ieri sera: l’indiscrezione

Non solo la Juventus, ma anche l’Inter sarebbe sulle tracce di Massimiliano Allegri. E ieri ci sarebbe stata anche una cena tra l’allenatore e Steven Zhang

Dopo l’addio a Conte, l’Inter ha messo gli occhi su Max Allegri. Il tecnico livornese sarebbe la prima scelta di Zhang per la panchina e, come rivela il Corriere dello Sport, voci racconterebbero di un incontro a cena nella serata di ieri. Indipendentemente dalla fondatezza del gossip, oggi le parti dovrebbero incontrarsi nuovamente, con Max in bilico tra nerazzurri e Juventus.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Al momento in pole ci sarebbe proprio la Juventus, con la quale mancherebbe solo l’accordo economico: il livornese avrebbe chiesto 11 milioni di euro, sempre a detta del quotidiano sportivo.