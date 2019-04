Inter, Altobelli: «Icardi non va d’accordo con gli altri? Chi se ne frega!»

Altobelli esalta Icardi e critica l’Inter, rea di aver gestito male la situazione con l’attaccante. Ecco le dichiarazioni della bandiera nerazzurra

Alessandro Altobelli ha commentato il risveglio di Icardi, tornato a segnare alla prima da titolare dopo un’esclusione di 53 giorni. L’ex attaccante fa i complimenti al giocatore dell’Inter e lo esalta:«Credo che ieri Icardi abbia dimostrato di essere uno dei centravanti più forti del mondo: gol, palo, assist, un rigore in una situazione non semplice. Io non lo cambierei con nessuno, anche se ha fatto scelte sbagliate, come non andare a Vienna».

Altobelli ci tiene a sottolineare le colpe dell‘Inter, che vanno divise in parti uguali. L’ex bomber nerazzurro commenta anche la situazione coi compagni:«Icardi avrebbe dovuto dimostrare di amare l’Inter anche senza fascia: questo è stato un grandissimo errore. Hanno sbagliato tutti: società, Icardi e Spalletti. Ognuno si prenda le proprie responsabilità. Io però vado oltre: non me ne frega niente se due o tre giocatori non vanno d’accordo. Il suo futuro? Io se ho un grande giocatore cerco di tenerlo, a meno che non sia proprio obbligato a darlo via»