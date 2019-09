Inter, anche l’Argentina è ai piedi di Lautaro Martinez

Antonio Conte può sorridere perché anche l’Albiceleste aiuterà a crescere il suo numero 10, in gol già in Sardegna contro il Cagliari

Questo perché Lionel Scaloni, c.t. dell’Argentina, ha le idee chiare in vista delle amichevoli della sua squadra contro Cile e Messico. Nell’allenamento di ieri, l’allenatore ha schierato le due formazioni per le prossime due partite, facendole poi affrontare in una partitella. Così Lautaro Martinez, il numero 10 dell’Inter, ha fatto parte della squadra 2.

Quella è la formazione che nella notte italiana tra il 10 e l’11 settembre, affronterà a San Antonio il Messico di Gerardo Martino. I compagni di reparto di Lautaro Martinez saranno Correa e Lo Celso. Un motivo di orgoglio in più per l’Inter di Conte.